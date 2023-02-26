蛋荒惹民怨，近日農委會畜牧處副處長江文全再爆，受禽流感等多重因素影響，雛雞數量變少，恐怕會影響3月的白肉雞供應量。對此，農委會主委陳吉仲昨天在臉書發文回應，但全文避談國內缺雞，還去扯去年下半年已注意到美國因禽流感可能缺雞，恐影響進口，呼籲民眾多吃國產雞。

國產雞肉拉警報，農委會畜牧處副處長江文全表示，白肉雞業者多選擇過年後調節生產，加上禽流感、天氣、缺蛋問題影響小雞育成，據統計2月至今最低單周新養雞數僅剩470萬隻，未達平常所需的每周500萬隻，每周約少30萬隻，且每年1至2月的進口白肉雞原本就偏少，再加上肉雞養成約需6周，恐怕影響3月的白肉雞供應。

對於國內缺蛋又恐缺雞肉，陳吉仲昨在臉書回應，指2021年國人的白肉雞消費量60萬公噸，其中國內供應42.5萬公噸，其餘17.5萬公噸來自進口，主要為美國，多為雞腿、雞翅，2022年下半年就已經注意到美國禽流感會影響到雞肉進口，但因肉雞生長週期較短，進口影響不大，統計顯示，去年的進口雞肉大概是21.8萬公噸，還比前年增加24.6%，今年1到2月的進口情形變化也不大。換句話說，進口不受影響。

不過對於國內3月開始可能會缺白雞肉的問題，陳吉仲卻絕口不提，反而要大家多吃國產雞，「我們同時有許多種類的肉類來源，可以滿足所需肉類營養，例如國產白肉雞、土雞、鴨肉等禽肉，都是營養又美味，國內土雞和鴨肉口感更富有特色，多多消費國產農漁畜產品，不但有助於提高糧食自給率，還能讓農民收入更好、消費者也能吃的營養又健康。」