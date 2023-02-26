高雄市交通局將持續設置候車亭和候車座椅。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市有不少公車候車處未設候車亭或座椅，乘客得頂著大太陽等車，甚至還出現自行搬椅子前來等車的克難畫面，高雄市交通局說，目前高雄已設置近千座候車亭，今年將持續建置50座候車亭及60座候車座椅。

高雄市有些公車候車處在長期風吹日曬下，許多候車空間老舊，或是根本沒有棚子和座椅，民眾等公車時得忍受日曬之苦，或自行放椅凳等車。高市府交通局說，從去年底到今年1月新完成增設40座候車亭，包括在鳳山醫院站、彌陀區公所、瑞祥高中站等及30座候車座椅，讓長者及學生族搭乘公共運輸更為方便，高雄市目前有972座候車亭及652座候車椅。

交通局表示，為提升郊區民眾候車友善性，去年於省道沿線多處設置候車亭，其中包括靜和醫院站，利用工程技術克服了腹地空間不足的條件、設置溝上型候車亭，藉以提升民眾就醫的便利性，也同時縮小城鄉之間的公共運輸服務差距。

而今年將持續建置50座候車亭及60座候車座椅，持續針對各公車站腹地空間及搭乘運量以考量，不過，有些店家或住家前，經會勘收集意見後，會採取設置座椅方式，另外，人行道或路側空間充足則是評估後設置候車亭；針對腹地空間不足的公車站位，也因地制宜評估設置候車座椅。

如將配合大順一路至大順三路環狀輕軌沿線路段及左營大路造街工程設置全新候車設施，提供市民更舒適的公共運輸候車環境。