澳門日報報導，澳門近2個月來疫情持續平穩，參考世界各地防控經驗，新型冠狀病毒感染應變協調中心27日起調整要求佩戴口罩的措施。在一般情況下，所有在室外地方逗留的人士不要求佩戴口罩。

應變協調中心表示，若進入醫療機構、長者和康復院舍的人士（住院病人或居住院舍的服務使用者除外）、公共交通工具（計程車除外）的司機和乘客，則仍須繼續佩戴口罩；其他室內場所和交通工具，由主管實體根據當時的疫情、場所或交通工具內的空氣流通情況、人員數量和密度、活動性質和持續時間等因素，自行評估及決定是否要求進入場所或乘搭該交通工具的人士佩戴口罩；若要求佩戴口罩，應以適當方式公佈或通知。

而在一些特定情況下，例如舉辦大型聚集活動、托兒所和非高等教育機構出現群集感染，或澳門出現流行高峰期時，主辦單位或主管實體應要求進入有關場所的人員佩戴口罩；而當個人出現發熱、肌痛、咽痛、咳嗽或流涕等流感樣症狀時亦應佩戴口罩；至於3歲或以下嬰幼兒進入任何場所可不必佩戴口罩。

應變協調中心強調，若新冠疫情出現變化，會按實際情況再度調整室內場所佩戴口罩的要求，居民日常外出時建議應備有口罩，以便有需要時佩戴，並在家中儲備至少可供2周使用的口罩，以備緊急之用。

應變協調中心指出，若出現發熱、肌痛、咽痛、咳嗽、流涕等疑似症狀應自行進行快速抗原檢測或到醫療機構接受核酸檢測，建議進行抗原檢測後在抗原檢測申報平台申報結果，一方面能記錄自身感染狀況，亦協助當局精確地監測澳門疫情。