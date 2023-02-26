54歲「本土劇一哥」陳昭榮近年將重心轉往商場，事業經營的有聲有色，前途一片光明。豈料，去(2022)年他爆出離婚，又因倉庫起火，慘賠超過2000萬，他因此卸下董事長、總經理身分。沒想到，近日陳昭榮宣布全面退出一手創立的「翰成電商」，原因也隨之曝光。

陳昭榮過去曾演出《阿扁與阿珍》、《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等多部本土劇，近年他淡出演藝圈，在2005年創業成立翰成數位科技公司，熬過慘賠的逆境，再加上直播電商平台經營有成，光是靠電商年收就破億元。而去年他的美福倉儲還遇上大火，他也急出面澄清NIPPI 貨品損失重大，已緊急從日本調貨應急，至於外傳的辭去董事長、總經理職缺，是因為集團大股東把他拉拔到「翰成集團董事長」職位，要他學習集團管理角度，往後處理三家子公司戰略發展。

未料陳昭榮集團董事長的職位還不到一年，便已經易主，之前他在臉書創立品牌「阿榮嚴選」，如今已改名「樂入優選Lelu」，根據《聯合新聞網》報導，年收營業額破億元的翰成不再有陳昭榮的名字。對此，陳昭榮證實自己全面退出公司經營，其原因為去年中「焦慮症復發」，為了調養身體才退出，目前他大多時間都待在宜蘭鄉下，給自己空間好好靜養身體。

此前，陳昭榮才於去年證實揮別已婚身分，同時吐與前妻的互動狀況，他透露：「過去我們總是花了很多時間，希望對方能為自己改變，過了這麼多年，我們還是當初的自己，我們共同的願望…小孩平安健康長大。小孩長大了人生也過了大半，我們希望彼此快樂，我與前妻現在相處的關係很好，感謝替我保守秘密多年的媒體好友，也請各位媒體朋友高抬貴手不要打擾我的家人，感謝大家關心 !」