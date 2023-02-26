低溫特報，宜蘭縣又濕又冷，位於大同鄉超夯景點清水地熱園區再次擠滿「取暖」人潮，遊客撐著傘不受天氣影響，在煮食池、泡腳池享受暖暖白煙；今（26日）上午9時許園區內250個車位已停滿，即啟動停車場總量管制措施，實施一出一進。
今為228連假第2天，受大陸冷氣團影響，宜蘭冷颼颼，清水地熱園區暖呼呼，吸引不少遊客前往「取暖」，上午9時開園，9時5分就啟動停車場總量管制，實施一出一進，排隊等候入園的車陣綿延數百公尺，需等到車子出園再依序放行，請民眾耐心等候。
低溫特報，宜蘭縣又濕又冷，位於大同鄉超夯景點清水地熱園區再次擠滿「取暖」人潮，遊客撐著傘不受天氣影響，在煮食池、泡腳池享受暖暖白煙；今（26日）上午9時許園區內250個車位已停滿，即啟動停車場總量管制措施，實施一出一進。
今為228連假第2天，受大陸冷氣團影響，宜蘭冷颼颼，清水地熱園區暖呼呼，吸引不少遊客前往「取暖」，上午9時開園，9時5分就啟動停車場總量管制，實施一出一進，排隊等候入園的車陣綿延數百公尺，需等到車子出園再依序放行，請民眾耐心等候。
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