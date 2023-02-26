亞洲大學在大學博覽會攤位上展示醫學與科技的辦學特色，吸引很多考生及家長，現場詢問度高。（亞洲大學提供／張妍溱台中傳真）

亞洲大學參加北中南大學博覽會，所展現元宇宙、AI操作的布袋戲、ChatGPT話題，醫健學院的復健醫療儀器體驗、資電學院的虛擬攝影棚等等，考生及家長現場體驗及詢問度很高，最受青睞；趕快把握26日最後一天機會到大博會現場了解。

亞洲大學校長蔡進發說，亞大今年大學部招生2286人，其中把部分名額調整到聽語、醫檢、職治、生醫、護理等5系，共190人。亞大全力培育「大健康智慧產業人才」，與中國醫藥大學結合的「中亞聯大」，兩校新建4間醫療機構，需才3000人，為同學安排好就業之路。

亞大醫健學院長吳俊忠說，台灣人口老化日益嚴重，民眾健康意識抬頭，亞大全力推動醫療復健科系，有視光、聽語、物治、職治、醫檢、生醫、護理、健管、保健等系，亞大相關國考、證照的通過率也高，就業率高、薪水高，考生與家長詢問度很踴躍。現場展示智慧聽力檢查儀、3D列印訓練手臂、驗光機等設備，吸引民眾體驗。

亞洲大學在大博會展現，以AI操作的布袋戲偶，宛如真人操作一樣，能夠擺手、舞動、仰臥，動作十分細膩。亞大資訊長陳懷恩表示，AI布袋戲應用物聯網再現於仿人機器裝置，透過智慧手套的感應，隔空表演。

亞大資傳系首度將虛擬攝影棚設備，搬進大博會，展現AI情境與元宇宙的時代來臨；管理學院以最夯的ChatGPT，介紹在管理上的最新應用，永續發展、綠色管理。創意學院展現室設系的元宇宙設計成果，讓考生大開眼界。

大學博覽會舉行至26日止，亞洲大學說，想了解更多，校方將於3月4日舉行院系成果展，讓考生體驗全校28系的特色，並為考生輔導落點分析、選填志願，當「一日大學生」。當天還有「ChatGPT數位永續論壇」，歡迎報名來校參訪。