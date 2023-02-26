台中一名余姓男子先前在朋友的慶生會上發現A女醉倒，便A女帶到包廂內發生性行為，直到A女清醒後，發現短褲釦子遭解開，才驚覺遭侵犯。台中地院審理時，依犯乘機性交罪，累犯，處余男有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，余男2022年4月凌晨間，在朋友的慶生會上認識A女，當慶生會結束時，余男發現A女飲酒過量、不省人事，便將A女抱到代駕的車上，載往自己任職的茶坊招待所，於該所內的包廂內與A女發生性行為1次。

直到隔日天亮後，司機前往該招待所，將因醉倒仍熟睡的A女揹下樓，載A女返家，A女睡醒後，發覺牛仔短褲的釦子遭解開，才發現事有蹊蹺，隨即前往醫院驗傷並報警處理。

台中地院審理時，法官指責余男只因一時性慾衝動，就趁A女熟睡無法反抗之際乘機性交，未能考慮A女可能因此身心受創，實數不該，再加上證人證稱，余男離開慶生會時是指定將A女抱到車上，移至其他地點性侵，可見余男的行為經過深思熟慮，此案更導致A女恐懼並厭惡男性，參酌余男尚未與A女達成和解等一切情狀，依犯乘機性交罪，累犯，處余男有期徒刑3年2月。可上訴。

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