香港名媛蔡天鳳被爆出遭前夫一家人殘忍解肢烹屍，手段相當兇殘，而據悉導火線為蔡天鳳欲想將前夫一家所居住的豪宅賣出，引起前公公不滿，對此，蔡天鳳閨密透露，前公公當時還出言恐嚇「你敢賣我就殺了你！」如今該豪宅內部裝潢也隨事件發酵而曝光。

據悉，蔡天鳳與前夫離婚後，依舊非常照顧前夫一家人，不但聘用前夫哥哥當司機，更砸下7280萬港元（約台幣2億8464萬）購入位於加多利山的豪宅供前夫一家居住，並將房子登記在前公公的名下，而這幾年也給予超過千萬元港幣的金援，但就在去年蔡天鳳似乎想疏遠對方，因此想將該豪宅賣出另找尋住處給前夫一家，不過雙方卻爆發爭執，進而讓前夫一家埋下殺機。

然而，根據香港房仲業者在官網上公開的照片，與蔡天鳳前大伯過去在社群上發的照片對比可確認，這就是前夫一家所住的豪宅，且將要以6700萬港幣（約2.6億元台幣）降價售出，另外，從照片中可見，該豪宅內部裝潢從客廳到飯廳都是採用大理石設計，整體風格優雅大器，飯桌上懸吊的水晶燈及擺設顯得相當奢華。

但根據《香港01》報導，閨密豹太透露，蔡天鳳賣掉豪宅純粹是投資考量，也有替前夫一家人另尋住處「她那麼疼愛小孩，怎麼會讓他們沒有地方住？」但蔡天鳳前公公因個性暴躁，看到蔡天鳳帶人上門看房就相當憤怒，與蔡天鳳發生爭執的同時也恐嚇她「你賣房我就殺了你！」如今竟一語成讖，讓蔡天鳳身旁友人十分痛心。