為協助產業疫後振興發展，經濟部全民共享經濟成果特別預算中，共編列了317.5億元，推動產業及中小企業各種升級轉型補助與協助。但民眾黨立委邱臣遠認為，經濟部所推計畫太過分散，沒有單一受理窗口，應加強宣傳，並建立單一網頁入口，讓業者清楚了解，否則恐讓政策美意大打折扣。

邱臣遠表示，由於近三年發生新冠疫情，嚴重衝擊內需型產業，尤其是中小企業與餐飲觀光業等最為嚴重，另外也為因應氣候變遷因應法三讀通過與歐盟將於2026年正式實施的「碳邊境調整機制」（CBAM）等考量，經濟部這次以特別預算形式提出的各項措施政策，特別重要。

邱臣遠指出，據了解這些補助及協助計畫，包括商業司推動「商業服務業低碳化、智慧化、創新研發及傳統市集品牌化等」共12.98億元；工業局推動「補助及輔導製造業低碳化、智慧化創新研發、產業轉型人才培訓，以及輔導工廠合法改建、完善基礎設施等」共133.05億元。

另外，國貿局推動「輔導中小企業運用智慧科技拓銷及包裝減碳設計等」共11億元；中小企業處辦理「中小型事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷、中小企業低碳化、智慧化輔導服務及補助業者創新研發、協助商圈營造優美環境、輔導產品低碳化及辦理競賽活動等」共160.47億元。有需要的業界朋友一定要詳細了解，不要錯過。

邱臣遠表示，以補助低碳設備汰換為例，包括空調、冷凍冷藏與鍋爐等系統設備整合都可以補助，每家公司上限500萬元。不過這些計畫，似乎太過分散，沒有單一受理窗口，他認為經濟部應該加強宣傳，並將建立單一網頁入口，讓業者清楚了解，否則恐讓政策美意大打折扣。