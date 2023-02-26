在台灣有許多民眾喜歡泡動物類的藥酒來喝，認為可以有治療身體不適的功效，而蛇酒就是最常見的一種，蛇酒在民間更有天賜良藥的美稱，但腎臟內科醫師張哲銘就提醒，蛇酒的毒液經過高溫或高酒精分解後會化成較小的分子，而這些分子恐會對人體造成過敏反應；中醫師魏子善也解釋，蛇本身有許多寄生蟲跟致病菌，且若浸泡毒蛇的乙醇濃度過低或時間過短，可能會造成生命危險。

在李時珍《本草綱目》裡有記載，蛇酒可以治療諸風癱瘓，筋攣骨痛，痺木搔癢及疥癬惡瘡；但大陸地區的多篇研究顯示蛇酒內含有豐富的微量元素，像是鐵、鋅、錳、銅等，對調節、補充、拮抗體內元素平衡起到意想不到的作用，具有抗慢性發炎的作用，但在醫學上都尚未證實。

蛇酒的製作方式有3種，分別為活浸法、鮮浸法跟乾浸法，只要將蛇浸泡在50度以上的酒精中，就可以溶出部分小分子物質；蛇的毒液主要都是酵素作用，而酵素是蛋白質，經過浸泡後，蛋白質會分解成較小的蛋白質或是多胜肽分子。因為製作蛇酒相當容易，才會在民間廣為流傳。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科主任張哲銘表示，以西醫角度來說，蛇類經過高濃度酒精及長時間浸泡後，蛇毒蛋白大部分都已被溶解掉，甚至至今也都沒人能證明蛇酒裡面究竟有什麼樣的元素，雖然蛇毒被溶解但仍要注意蛇毒的蛋白質會對飲用的人造成過敏反應。

明華馬光中醫診所中醫師魏子善提到，無毒的蟒蛇、烏梢蛇、黃鏈蛇及具有毒性的眼鏡蛇、眼鏡王蛇、烙鐵頭、青環海蛇等蛇類都可以用來製作蛇酒，但一般民眾在製作蛇酒的過程可能無法徹底消毒和清理蛇體內臟，所以不建議自行浸泡蛇酒，且台灣目前也無合格酒廠製作，所以不建議民眾購買來路不明的蛇酒飲用。

魏子善提醒，蛇本身就有許多寄生蟲跟致病菌，浸泡前未完全消毒和清理可能會喝進致病性微生物；此外毒蛇可能因為酒中乙醇濃度過低、浸泡時間不夠，蛇的數量太多或是蛇的毒腺沒有處理好，導致蛇毒殘留；若喝下了這樣的蛇酒就會造成中毒，輕則影響身體功能造成後遺症，重則可能危及生命。另外，肝腎功能不好、有心臟疾病或是對酒精過敏及孕婦都不適合飲用蛇酒。

張哲銘說，若民眾飲用蛇酒不幸造成身體不適，建議將蛇酒 （最好是還裝有蛇的罐子） 帶著一起就醫，雖然未必能有甚麼幫助，但是至少可以讓醫師增加了解，以利處理。張哲銘呼籲將動物泡酒補身體是種古老的思維，現代都應該禁止。