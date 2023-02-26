花蓮縣卓溪鄉崙山村的布農族人近年將上山尋根成果出版成書，作者之一的族人阿度爾（Atul Tanapima）（中）說，出書並非終點，未來還要探尋其他舊社，修繕整頓「回家之路」，讓後代子孫能依循返家。（羅亦晽攝）

花蓮縣卓溪鄉崙山村的布農族人，從西部橫跨中央山脈遷徙至東部時，曾定居太平溪（豐坪溪）流域，後因時代背景因素搬遷至現址，當地族人為拼湊部落歷史，近年跋山涉水，走過無數山頭，終於找到耆老記憶中的舊社「列尼（Liqni）」部落，並在文化局支持鼓勵下將成果出版成書，但出書並非終點，未來除要於舊社建置小屋，還要探尋其他舊社，修繕整頓「回家之路」，讓後代子孫能依循返家，讓更多人看見布農族的文化。

布農族巒社、丹社族群族人18世紀從南投橫跨中央山脈遷移至東部生活時，曾定居在卓溪鄉太平溪中上游有肥沃黑土、許多獵物的世外桃源「列尼」部落，後因日本人將族人集團移住至平地，及戰後山林土地被國家列為國有地後，族人上山的頻率愈來愈少，對山中老家的記憶也隨之黯淡。

崙山村的青壯年族人從許多耆老口中得知「列尼」的故事，為將部落歷史拼湊完全，2009年起開始尋根，踏遍無數條危險獸徑，終於找到在山林中找到舊社，去年在文化部及文化局「花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」經費挹注下，將歷年成果出版成一套2冊的《太平溪流域布農族舊社溯源與傳統技藝探索系列叢書》，並將回家之路整理得更安全，讓後代族人能藉此「回家」。

參與尋根的36歲青年族人榮方倫彬說明加入計畫的原因，他說，曾聽聞過世的奶奶分享在列尼舊社生活的回憶，心中一直牽掛著老家，帶她回家便成為自己的使命，他希望以後每年都能「回家」，讓奶奶知道「山上一切都好」。

叢書作者之一的尋根族人阿度爾（Atul Tanapima）說，出書並非族人們一開始想做的事情，但在文化局鼓勵下，將歷年的成果報告化作文字，與世人分享，不過出書並非尋根終點，還有很多地方需要探尋，自己雖然已經58歲，但只要體能還夠，就會努力完成耆老交代的任務，如自己走不動時，就會將這些資料交接給年輕族人，讓他們繼續探索其他舊社位置，將耆老的記憶拼湊起來。

阿度爾還說，近年已將抵達前往「列尼」舊社的路線用座標記錄起來，並將路徑整理得更好走，由於目前從東部前往南投東埔多從瑞穗林道進入，不過列尼路線是布農族早期前往南投的路線，未來很有可能會成為進東埔的新路線，因此希望今年能在舊社成立小屋供休憩使用，不過該處仍屬部落傳統領域，如山友有興趣前往，需向部落主席通電報備，確保安全，並遵守禁止狩獵採集等相關措施。