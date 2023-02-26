原本是西區排名前2球隊的正面交鋒好戲，卻因金塊攻守失序完全變調！灰熊26日發揮堅強團隊戰力，上半場就領先金塊到29分，甚至下半場擴大領先到30分以上，最後以112比94痛宰金塊，不過仍居西區龍頭的金塊，仍跟灰熊之間保有5場勝差。

原本只有小幅領先的灰熊，卻在次節一開始靠著替補陣容打出誇張14比0猛攻，轉眼擴大領先優勢到20分以上，就算金塊趕緊換回先發主力，灰熊卻已打出氣勢與節奏，一度擴大領先到29分，上半場結束，灰熊取得66比42遙遙領先。

灰熊下半場一開始毫不客氣，又賞給金塊8比0，雙方差距來到32分之多，金塊接下來明顯無心戀戰，第3節還沒打完就把所有先發主力換下，擺明已經提前宣告投降認輸，上次兩隊在丹佛交手，金塊還大贏24分，這下子風水輪流轉。

莫蘭特再次扮演贏球功臣，不僅攻下全場最高23分，更拿7籃板、4助攻，泰厄斯瓊斯替補拿下17分，迪昂布魯克斯、肯納德與提爾曼各有12分，；金塊仍以約基奇17分、13籃板及3助攻表現較佳，只是少了肋骨撞傷的阿隆戈登，金塊確實找不到應有攻守節奏。