228連假第2天往日月潭大塞車，九族文化村在交通樞紐設置告示牌公告園區即將客滿，要業者轉往其他景點玩。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

遊客228連假衝九族文化村賞櫻花，首日吸引1萬2千人入園，第2天遊客更多。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

九族文化村初估，4天連續假期累計入園遊客數將超過5萬人。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

228連假期間往日月潭、九族文化村車流量大，甚至塞車回堵。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

民眾趁228連假出遊，各熱門觀光景點都被塞爆，南投縣魚池鄉九族文化村的櫻花滿開，吸引櫻花妹、粉絲前往朝聖，連假第2天上午10時許，業者就在臉書粉絲頁、Line通訊軟體、社群公告「九族園區10：15遊客已達80％，建議遊客轉往其他地區遊玩」，不少塞在路上的遊客堅持慢慢塞入園，也有人慶幸說：「還好前幾天去過了。」

九族櫻花祭花期進入高潮，園區八重櫻、吉野櫻和富士櫻都盛開，其中以布農族的吉野櫻已經滿開。228連假首日就湧現車流，造成交通回堵，連假第2天更誇張，上午10時許已經快滿園，加上塞車車陣綿延數公里，讓業者緊急公告園區即將客滿，呼籲遊客改往其他景點。

九族文化村經理黃瑞奇表示，228連假首日，入園人數超過1萬2千人，今天入園遊客數比昨天還多，上午10時許已經派員前往各路口設置告示牌，請遊客轉往其他景點，並在各網路社群公告，初估4天連續假期累計入園遊客數將超過5萬人。

看到公告「九族園區10：15遊客已達80％，建議遊客轉往其他地區遊玩」的網友慶幸留言：「還好昨天就衝了！九族的櫻花真的很美。」另也有人分享，曾經有過經驗，全家塞了2小時才入園，所以228連假就不衝九族了。