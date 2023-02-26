許多大小朋友紛紛入園體驗熊大的麗寶小鎮。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

全新劇場「雷雷的奇幻歷險記」，包含高空特技、舞蹈、雜耍等豐富表演。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

今天是228連假第2天，各大遊樂區出現出遊人潮，麗寶樂園在12歲以下99元助攻下，一早就出現許多親子排隊入園景象。麗寶樂園度假區指出，旅遊潮開始復甦第一個228連假，整個度假區預估可迎來20萬人潮，比去年同期成長5-6成。

麗寶樂園連假期間祭出12歲以下99元優惠，吸引不少親子家庭入園，來自台北的旅客表示，今日揪團帶了3個家庭來麗寶樂園，要挑戰搶救地心與密室逃脫，上午7點多出發只有在新竹段塞車，其餘路段車況順暢。

南投張小姐指出，這次剛好可以用12歲以下99元優惠，幫小朋友過生日，特別與朋友共兩個家庭一起出遊，但天氣很冷，所以大人小孩都全副武裝、穿上保暖的衣物來玩樂園。台中李小姐則說，她與兩個小孩都特別喜歡LINE FRIENDS，所以特地來體驗熊大的麗寶小鎮。

麗寶樂園度假區發言人陳宇秀表示，麗寶樂園推出12歲以下只要99元特殺優惠，加上附近景點泰安櫻花盛開，粉紅風暴襲捲，吸引全台各地遊客連假來到台中后里出遊，賞櫻花、玩樂園、逛OUTLET。

此外，麗寶樂園即日起也推出全新劇場表演「雷雷奇幻歷險記」，包含高空特技、舞蹈、雜耍等豐富表演內容，也大獲大小朋友喜愛。麗寶樂園度假區指出，旅遊潮開始復甦的第一個228連假，整個渡假區預估有望迎來20萬人潮，比去年同期成長5-6成。