基隆市長謝國樑去年12月便宣布推動台鐵加開基隆到台北市南港的直達車政策，除與立法委員蔡適應會晤，希望能夠推動外，基隆市政府26日也公布了台鐵直達車的民調，有接近8成的民眾支持這個構想。

基隆市政府26日表示，1月上旬市府委由聯合行銷公司，針對臺鐵加開基隆直達南港的直達車進行民調，有48.1％非常支持、29.3％還算支持，合計支持者占77.4％；另有17.6％不太支持、3.2％非常不支持，合計不支持者占20.8％。

市府也進一步了解民眾期待增加直達車的時段，有54％的民眾希望能夠在7時30分左右，從基隆站發車，希望7時發車的民眾有47.6％，另外也有32.1％的民眾希望8時發車。

基隆市政府指出，由這項民意調查結果可以發現，基隆市民對於臺鐵直達車有殷切需求，也期待能夠成真，基隆市政府呼籲臺鐵局正視民意，在對於其他現行班次影響最小之下加開基隆至南港的直達車。

本次民調調查期間為112年1月9日至11日晚間6：00~10：00，以電腦輔助電話訪問系統(CATI)進行電話調查，採分層系統隨機抽樣方式，調查對象為基隆市中正區、信義區、中山區、安樂區及仁愛區，18-65歲的市民，有效樣本共1081份，119人拒訪。在95％信心水準下，正負誤差為3.0％。

基隆市長謝國樑去年12月29日，邀請立法委員蔡適應會晤，希望能夠協助推動台鐵直達車政策。1月5日也與交通處長王圳宏一起搭乘台鐵區間車，瞭解通勤族的需求。不過，1月13日台鐵回覆蔡適應，表示加開直達車可能會影響現有的調度。