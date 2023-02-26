日本朝日新聞報導，氣象廳表示，昨天這起地震震源位於釧路外海、深度約63公里，無海嘯威脅。最大震度5弱出現在根室市及標津町；釧路市及北見市等地分別被觀測到震度4級到3級。

氣象廳表示，這起地震可能發生在太平洋板塊內部，除了北海道外，在東北地方及關東地方等廣泛地區，都被觀測到震度4級到1級。

氣象廳表示，「未來一週左右有可能發生震度5弱地震」，這次地震搖晃強烈的地區，接下來應特別留意落石、山崩、積雪掉落及雪崩等情況。

北海道政府已在2月25日晚間成立災害對策聯絡本部，持續蒐集相關資訊；截至今天上午止，尚未接獲災情通報。

在當地鐵路交通部分，JR北海道公司表示，根室線、釧網線等路線一度停駛；札幌站要前往釧路站的快車，也在白糠站暫時停靠約2小時30分，車上68名乘客無人表示身體不適。

日本放送協會（NHK）報導，北海道上次被觀測到震度5弱以上搖晃，是2022年8月11日在上川地方北部發生的規模5.4地震，當時在中川町出現震度5強。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120226