美國駐香港總領事館發言人近日表示對香港自治受侵蝕情形，會毫不猶疑「深切關注」，香港特區政府發言人25日也對此表達強烈不滿和堅決反對，並強烈敦促美方立即停止干涉港府事務。

港府發言人說，自香港回歸以來，按照憲法和基本法，全面準確、堅定不移貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，保持香港長期繁榮穩定。對於美國政府及其駐港總領事館任何就香港事務的不實指控和污蔑抹黑，港府堅決反對。

據中新網引述港府發言人強調，香港已踏上由亂到治走向由治及興的新階段。在「一國兩制」下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，機遇處處，無可取代。任何外國或外部勢力詆毀特區情況，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自曝其短，理屈詞窮，絕不會得逞。

港府發言人也重申，「特區政府強烈敦促美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉特區事務。」

據了解，大陸外交部駐港公署特派員劉光源，早前約見美國駐港總領事梅儒瑞，就近期一系列干預香港事務的錯誤言行，提出嚴正交涉。美國駐港澳總領事館發言人回應媒體時表示，一般不評論「私人外交會面」，但「美方不論公開或私下，都會毫不猶疑表達對香港自治受侵蝕的深切關注。」