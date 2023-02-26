台南學甲88槍擊案兩主嫌在大陸落網，自廈門被押解回台，中廣董事長趙少康強調，這可以看成是大陸方面釋出的善意，繼續執行兩岸共打犯罪。

趙少康指出，民進黨執政後兩岸形勢愈發嚴峻，一方面是民進黨放棄「一中各表」老是打擦邊球，一方面是美國推波助瀾想把台灣烏克蘭化，一方面大陸不斷出動機艦擾台，再這樣惡性循環搞下去，不打仗就是萬幸了，還談什麼春暖花開？

趙少康強調，自從共產黨拿下大陸，國民黨退守台灣，漢賊不兩立，兩岸敵對30年，後來因為老兵返鄉，突破老死不相往來的僵局，加上鄧小平實施改革開放政策，政治上雖然仍是一黨獨大，經濟上已經不是馬列主義資本論那一套，而在勞工權益、環境保護、台幣升值的壓力下，台灣企業被迫西進大陸，才有今天台商一年幫台灣賺進1700億美元的順差。

趙少康分析，兩岸逐步開放，一直是民間先跑，政府被動跟進的。大陸經濟突飛猛進是因為放棄了30年吃大鍋飯的共產主義，改走鼓勵少數人先富起來的資本主義，人民有錢了，國家就有錢了，國家富起來，軍事自然就強起來，美國害怕中國崛起，就鼓勵台灣跟大陸對幹，剛好跟民進黨聲氣相通、一拍即合，尤其美國看到俄烏戰爭，不派一兵一卒，只要出點錢就能讓俄羅斯陷入烏克蘭的泥淖中，天下哪有這麼便宜的事？當然想在台灣如法炮製。

趙少康喊話，兩岸自己要想清楚，台灣不要成為烏克蘭，變成死傷慘重的戰場，大陸不要變成俄羅斯，成為世界公敵，陷入進退失據的窘境，讓美國在旁邊拍手偷笑。近年大陸大概覺得對台灣好也沒什麼用，改採「公事公辦」的態度，台灣以牙還牙，小三通也不通，大三通也不通，直航點只剩4個，觀光客也不准來，祭拜星雲大師也受限，上海台辦來台北看花燈也被綁手綁腳。

對於近期兩岸關係走勢，趙少康認為，最近大陸似乎有較放鬆的跡象，也許是對台新領導班子的兩手策略，軟的更軟，硬的更硬，不過多一點軟的總比多一點硬的好，台灣應該表示歡迎，不要人家來硬的就說是威脅，來軟的就說是統戰。最好大陸天天來軟的，對台灣有什麼不好？最怕大陸成天喊打喊殺，台灣整天大罵特罵，這樣真的對台灣好嗎？

趙少康轉述前移民署長謝立功的談話指出，以前兩岸共同打擊犯罪運作順暢，他每年都去北京和公安部長交換意見，可惜這幾年交流中斷，一切回歸原點。

趙少康認為，這次共產黨把88槍擊案主角逮捕送回台灣，也算是送給民進黨一個大禮，民進黨應該善用機會，良性互動，創造交流契機，說一堆不如做一點，至少先全面開放小三通及16個直航點，並開放大陸觀光客來台。