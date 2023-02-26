學甲88槍擊案涉案主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志25日被押解返台，基於夜間不得訊問規定，台南市警方專案小組26日上午展開訊問。據指出，對於獲誰資助接應、作案槍枝下落、潛逃出境時間，2嫌供詞避重就輕，警方將深入追查犯案動機、槍枝下落、是否有共犯在逃、潛逃到大陸的管道及原因，預計下午3點再移送台南地檢署複訊。

台南市警局刑大大隊長林宏昇表示，專案小組昨日下午將洪、孔2嫌從桃園押解回台南，基於夜間不得訊問規定，昨晚將2嫌移至留置室休息一宿，2人身體狀況良好、用餐正常，正受訊問中，並聘請律師到場。

林宏昇指出，2嫌供詞避重就輕，問及是誰接應，他們不願供出名字，只講一些綽號，警方推測可能都是推託之詞，將深入追查；對於槍枝下落，2人則稱稱已丟在海邊，但警方仍需進一步查證。

林宏昇說，根據所掌握的情資，洪、孔2嫌確實透過漁船偷渡，時間點在去年11月間，孔嫌先坐船潛逃，隔幾周洪嫌再跟著出境，不過2人受訊問時，卻稱是同時間出境，因此警方也懷疑這部分的說詞。

媒體詢問是否有前民代幫忙2嫌偷渡，以及嫌犯是否因1億元才犯下動機？林宏昇回應，專案小組並沒有這部分情資，歡迎各單位提供，專案小組一定會來釐清、查證。

針對此案犯案動機除了可能是光電利益糾紛，是否也台南正副議長選舉有關？林宏昇說，目前沒有跡象顯示，但不排除，專案小組會再深入了解，也強調不會有政治壓力，一切以證據辦案。