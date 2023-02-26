郭子乾、白雲為《嘉慶君遊臺灣》增添許多笑果。（欣湉國際提供）

陳亞蘭《嘉慶君遊臺灣》舞台劇風靡海內外劇迷。（欣湉國際提供）

王彩樺擔任舞台劇神秘嘉賓。（欣湉國際提供）

金鐘視帝陳亞蘭本周末（25、26日）首演舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》，一連兩場演出幾乎座無虛席，近5千位觀眾「笑到併軌」，這是她暌違4年後再次公演，不少來自星、馬、印尼、越南戲迷在疫情解禁後，攜家帶眷，甚至轉了兩次飛機親飛台灣面聖，不忘帶當地特產給皇上品嚐，可見陳亞蘭魅力無遠弗屆。她為與觀眾互動，安排從觀眾席現身橋段，讓現場一睹「龍顏」，尖叫聲不絕於耳。

舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》25日首演邀請王彩樺擔任神秘嘉賓，神還原金鐘獎頒獎現場，她一襲火辣紅衣深V演出金鐘最佳男主角獎頒獎嘉賓，笑說上臺前提醒要縮小腹，陳亞蘭說：「頒獎典禮以時裝登場，此次是嘉慶君來領獎！」她在舞台高呼：「我愛台灣，我愛歌仔戲。」讓臺下戲迷相當動容。

陳亞蘭製作舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》誓言要讓所有觀眾笑到通體舒暢，因此加入影帝級主演郭子乾與白雲，果然讓全場觀眾笑聲不斷，郭子乾透露在對腳本時自己發揮創意，笑言：「最好的幽默就是嘲諷自己！」他說：「我跟亞蘭姐真的交情太好了，在對詞時加了很多笑哏，也在劇中呈現。」他也給同台演出的兒子郭德君80分的高分，稱讚兒子誠懇且願意學習，非常棒。

白雲則為了舞台劇演出推了6、7個通告，首次演出歌仔戲舞台劇的他，面對眾多專業的歌仔戲演員，直喊演出前3天做惡夢，夢見自己與亞蘭姐單獨在排練，覺得不能一顆老鼠屎砸了一鍋粥，只好更努力、更拼命地練習，甚至過年圍爐不忘拿劇本背台詞，若再有機會挑戰歌仔戲舞台劇，他妙回：「這輩子有一次的經驗就夠了！」

舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》首場演出星光熠熠，除了金馬影后楊貴媚、金馬女配丁寧到場外，TVBS《加油喜事》主要演員洪都拉斯、李興文、周孝安、鄒承恩、周曉涵、劉育仁、陳向熙等人都前來觀賞，而陳亞蘭就讀的台師大GF-EMBA的師長、同學以及歷屆的學長姐與學弟妹也力挺購票觀看。