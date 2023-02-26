烏溪流域計有南投、草屯、霧峰、大里等4座「七將軍廟」，其中霧峰柳樹湳七將軍廟是4座廟的信仰起源。（李天生提供／馮惠宜台中傳真）

台灣民間七將軍信仰源自清兵與蕃人奮戰漢蕃衝突，與中部烏溪流域開發有很大的淵源，在該流域計有南投、草屯、霧峰、大里等4座「七將軍廟」，其中霧峰柳樹湳七將軍廟是4座廟的信仰起源，深具歷史意義，台中市議員李天生26日呼籲各界重視發揚烏溪流域七將軍信仰。

李天生指出，烏溪流域4座七將軍廟，分別是草屯南岸巷七將軍廟、南投市營盤口七將軍廟、大里新里里七將軍廟及霧峰柳樹湳七將軍廟，廟名和故事雷同，祭祀神衹為7位兵丁及義犬，深具歷史意義，並成為地方信仰中心，建議採取舉辦走讀、列入鄉土教材、製作繪本及戲劇等方式，大力推廣，讓大家瞭解地方開發歷史，發揚烏溪流域七將軍信仰。

文史工作者謝孟憲說，4座七將軍廟，是早年烏溪流域開發及漢番衝突的歷史見證，為台灣中部地區的一項信仰特色；近來有學者在清代奏摺中發現「彰化縣內凹莊及柳樹湳兵民被兇番焚殺案」調查報告，証明確有7名兵丁遇害事件，並有7名兵丁的姓名，同時霧峰七將軍廟是4座廟的信仰起源。

坊間流傳，乾隆年間，6名兵丁於霧峰柳樹湳巡邏時遭生番殺害，隨同前往的義犬奔回總部悲鳴狂吠，總部見狀有異立刻派兵救援，趕到現場該些兵丁已死，該犬則當場咬舌而亡，事後將6人及1隻犬一起合葬，尊稱「七將軍爺」。

經學者調查，在清代奏摺中確有其事，並非傳言，同時有遭難7名兵丁的姓名，因此霧峰柳樹湳七將軍廟修正以7名殉職兵丁為主祭神，旁祠義犬，和其他寺廟以6名兵丁及1隻犬為主祭神，並不相同！