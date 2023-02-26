台北市中山區松江路16巷口26日凌晨傳出民眾鬥毆，經民眾報案後，警方趕到現場了解，發現為知名影集《角頭》在拍戲，也有依法申請函文，經勸導後要求改善，劇組隨即於10分鐘內完成拍攝後離場，結束一場虛驚。
警方指出，26日凌晨4時許，接獲民眾報案稱中山區松江路16巷口有民眾鬥毆，經派出警力趕赴現場了解後，發現為影集角頭劇組的拍攝現場，因戲劇拍攝過於逼真，才讓附近居民以為發生群眾鬥毆。警方表示，該劇組拍攝前有依法申請函文，只是凌晨噪音擾民，經勸導後，劇組則加速拍攝並撤離現場。
台北市中山區松江路16巷口26日凌晨傳出民眾鬥毆，經民眾報案後，警方趕到現場了解，發現為知名影集《角頭》在拍戲，也有依法申請函文，經勸導後要求改善，劇組隨即於10分鐘內完成拍攝後離場，結束一場虛驚。
警方指出，26日凌晨4時許，接獲民眾報案稱中山區松江路16巷口有民眾鬥毆，經派出警力趕赴現場了解後，發現為影集角頭劇組的拍攝現場，因戲劇拍攝過於逼真，才讓附近居民以為發生群眾鬥毆。警方表示，該劇組拍攝前有依法申請函文，只是凌晨噪音擾民，經勸導後，劇組則加速拍攝並撤離現場。
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