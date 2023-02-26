近日缺蛋議題全台吵個沒完，尤其北部缺蛋狀況更為明顯，剛好南部遇上缺水問題，意外導致民眾「戰南北」，雙方互嗆不缺蛋及不缺水。前立委顏寬恒透露，台中部分地區也開始出現缺蛋情況，怒批政府毫無作為，放任側翼攻擊敢說出事實的人。

顏寬恒24日在臉書表示，實際走訪在地店家與超市，結果不是蛋區整個全空，就是只有零零落落的幾盒蛋，但一般民眾若講出實話，就會被政府與側翼打成認知作戰的實行者，讓民眾因此缺少說出事實的勇氣。

「這怎麼會是一個認真治國的執政黨應有的行為呢？」顏寬恒指出，保障雞蛋穩定供應是政府的責任，如南韓為因應禽流感撲殺蛋雞導致的減產問題，就提早開始進口雞蛋調節蛋價，若農委會先前認真規劃、努力準備，而不是一直抱怨卻毫無實質作為，台灣也不會被蛋荒打的措手不及。

顏寬恒說，他只希望鄉親可以容易購買，而不是要跑好幾間店才能找到一盒寶貴的蛋，甚至可能連茶葉蛋都買不到，酸「政府說供蛋無虞，民眾說供蛋無餘」。