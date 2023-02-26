台北杜鵑花季尚未開始，展區繡球花搶先盛開。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

台北杜鵑花季的杜鵑花心心將於3月5日後逐漸盛開。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

台北玫瑰展區內超過800種玫瑰將於3月中旬百花齊鳴。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

春天是萬物復甦的季節，也是眾多花卉綻放美麗花朵的時間，北市府公園處表示，「花IN台北」系列花展打造月月有花的美景，現正火熱展出「三層崎花海」鷲你來看花、「陽明山花季」陽明春曉、「樂活夜櫻季」美好光櫻，228連假後緊接著換「台北杜鵑花季」幸福約定、「台北玫瑰展」玫好幸福等接力登場，豐富多元的花之饗宴，搭捷運也能輕鬆來場賞花之旅。

公園處處長黃淑如表示，鄰近捷運新北投站的「三層崎花海」除了可欣賞花海美景與地景藝術外，還可以遠眺新北投與關渡平原，利用特別打造的「食樂地圖」體驗北投得天獨厚的歷史人文飲食風采。而多條公車路線可達的「陽明山花季」，在228連假期間以粉嫩昭和櫻最為盛開，結合在地志工解說導覽與台北櫻花盃街舞大賽、闖關集點贈獎等活動，讓人感受到櫻花充滿繽紛活力的一面，連假過後將由白粉色的吉野櫻接力綻放，讓滿山粉色櫻花震撼視覺感官。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華提到，鄰近捷運東湖站的「樂活夜櫻季」展期進入倒數一周，桃紅色的八重櫻已完全盛開，歡迎大家於連假期間把握時間來賞花，賞花之餘還能參加填問卷抽好禮、吃喝玩樂在樂活等線上抽獎活動喔。

公園處青年公園管理所主任王淑雅說明，接下來將由交通便利的大安森林公園站「台北杜鵑花季」登場，連假期間可搶先觀賞已盛開的繡球花，預計3月5日後就能欣賞到繡球與杜鵑相互襯映的美麗畫面，今年特別與新北市農業局、台灣大學、大安森林公園之友基金會合作推出萬金杜鵑快閃活動、無痕野餐日、城南文化導覽活動及手作課程等一系列活動，讓賞花不只是賞花，更能豐富生活知識。

公園處圓山公園管理所副主任陳雅萍透露，台北玫瑰園裡玫瑰四季常開，3月10日後將有一波最佳賞花期，園內超過800種國內外各式品種的玫瑰，為「臺北玫瑰展」勾勒出繽紛花園的美景，並邀集25間以上特約店家響應花展活動推出專屬優惠，再引入婚紗幸福產業鏈、例假日攤商進駐，讓民眾能將玫瑰花的美好融入生活日常之中。

公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，2023「花IN台北」系列花展豐富精采的展出內容與多面向活動，就是希望讓民眾在賞花之餘，也能感受到花卉充滿人文、藝術、知性又有活力的一面，接下來將舉辦「甜蜜花季到此一遊—花IN台北×糖村」限定打卡線上抽獎活動，民眾只要於台北杜鵑花季、台北玫瑰展、竹子湖海芋季現場與活動打卡板合照上傳，就有機會抽中「花IN台北」限量伴手禮盒、野餐墊、保溫杯、涼感運動巾等好禮，想獲得第一手花展資訊請鎖定「花IN台北」官網，更多線上活動詳情請見公園新花漾粉絲專頁。