小鐘（鐘昀呈）曾在徐熙娣（小S）主持的《小姐不熙娣》中，與小20歲的班底「菲比」配對，當時兩人皆表示願意認識看看，如今小鐘再上節目被問到近況，他看著坐在對面的菲比，直球表白：「是深愛。」讓菲比聽了害羞趴下。

小鐘去年於節目中受小S牽線，與坐在身後的菲比配對，當下直接互加好友，希望藉此認識對方；後來也在特別節目中共舞，他還趁跳舞時無預警親吻菲比2次，互動相當曖昧。

近日小鐘再上節目討論戀愛話題，小S剛開始就問到兩人私下約會的情況，菲比則表示那次約出去是跟小鐘和節目班底張琳，但陸續有加入一些人，小鐘隨後補充，認為那次只是朋友聚會，不過有多聊了一些對方的想法，小S追問：「有更喜歡她嗎？經過那一次約會」小鐘的回答直接讓現場暴動：「我覺得她真的是一個不錯的女生，深愛。」

小鐘直球表白對菲比是「深愛」。（圖/Youtube 小姐不熙娣）

小S接著問菲比：「他已經深愛妳了，妳還要再給他多少時間觀察？」只見菲比被突然的告白一時愣住，委婉表示還在相處，但說到要一個人出國時，抱怨小鐘也想要一起，小鐘則哀怨回應：「菲比一直不告訴我出發日期，怕我真的跟」小鐘也坦言，只要自己遇到心儀的對象，就會直接向對方表達，「直球對決！」