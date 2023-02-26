今天是228連續假期第二天，台8線中橫公路上午往太魯閣方向車流流暢。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是228連續假期第二天，花蓮地區雖未下雨，但風勢稍大，略為寒冷，蘇花路廊上午宜蘭往花蓮南下累計車流量約3700輛，花蓮往宜蘭北上則約1100輛，公路總局依過往經驗研判，蘇花路廊今會呈現雙向順暢；另台8線中橫公路往太魯閣方向交通也亦流暢。

公路總局指出，昨天連假首日，蘇花路廊自凌晨5時起車流湧現，國五蘇澳端至蘇澳市區、南澳市區至觀音隧道等路段均呈現車多速緩情形，整體車潮至午後逐漸趨緩；整天下來，宜蘭往花蓮南向車流量共約1萬6279輛，花蓮往宜蘭北向則是5793輛，整體交通量較去年228假期同期增加約9％。

公路總局表示，今天是連假第二天，蘇花路廊整體運行順暢，南下交通量每小時維持約500至600輛，截至上午10時，宜蘭往花蓮方向累積車流量為3681輛，花蓮往宜蘭方向為1093輛，上午8時南下最高量為每小時666輛。旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約78分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約74分。

公路總局依過往連續假期疏運交通趨勢研判，今天蘇花路廊將呈現雙向順暢，不過明午後將陸續湧現北上車流，車多壅塞尖峰則會落在28日收假日，全天交通量約1萬5800輛次，預計將從下午1時塞到深夜11時，呼籲用路人提早規畫行程。

此外，中橫公路往太魯閣九曲洞、燕子口及天祥地區，沿線車流今上午亦相當流暢，不過警方嚴正以待，如遇車潮湧現時，將在第一時間投入交通疏導作業。