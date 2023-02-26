紐約洋基的大物新秀「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）26日轟出熱身賽首支全壘打，飛行速度109.7英里（176.5公里）、預估飛行距離420呎。雖然不是特別恐怖的全壘打，但是多明格茲開轟本身就是洋基球團的好消息，他是洋基2019年在海外新秀市場以510萬美元重金簽下的強打少年，他是左右開弓的中外野手，甚至被球探以「神鱒」卓奧特（Mike Trout）做為模板球員。

多明格茲來自棒球王國多明尼加，與洋基簽約時才16歲，本月剛滿20歲，身高178公分並不高大，但他有很強的力量。多明格茲賽後透過翻譯說：「我只是在等待一個合適的球，然後好好揮下去，在大聯盟訓練營學習經驗非常有趣，我從身邊的球員們學習且樂在其中。」

在洋基農場新秀排名第2，大聯盟新秀第47，外界對多明格茲的期待度爆表，幾乎到了有些不切實際的程度，畢竟左右開弓又具有力量的中外野手，肯定會令洋基球迷聯想到傳奇球星米奇曼托（Mickey Mantle，身高180公分）。米奇曼托拿過美聯打擊三冠王、3次MVP、7座世界大賽冠軍。

多明格茲剛加盟時就碰上新冠疫情爆發，小聯盟報銷了1個球季，他現在打到2A，還需要更多磨練。總教練布恩（Aaron Boone）說：「他很有天分，這是個高水準的揮棒，可以看出他對好球帶的理解，並且保持輕鬆自在。」球探預計多明格茲未來可在大聯盟成為單季30轟、0.270打擊率的頂級猛將。