香港28歲名媛蔡天鳳與前公公因賣房發生爭執，之後為讓與前夫所生的小孩繼承財產而痛下殺手，且作法十分兇殘，如今前夫一家已經落網，使一家四口過往黑歷史再被挖出，對此，台灣時尚網紅Doris（林若佳），由於蔡天鳳是她香港朋友的閨密，也忍不住怒斥蔡天鳳前夫「祝福你跟你爸你媽你哥全家死光！」

Doris在IG限時動態中透露，蔡天鳳在離婚後仍對前夫家視如己出「不管你之前的詐騙案件，不管你爸的性侵，不管你哥的負債，不管你媽的申請破產，依然對你們全家經濟上給予最大照顧」但如今他們卻用慘無人道的的方式對待她「要不是相信你們，她會毫無防備地上了前夫哥的那台車嗎？」更怒轟蔡天鳳前夫「祝福你跟你爸你媽你哥全家死光！」

另外，面對酸民的留言，Doris則直言「老娘跟Abby認不認識還要證明給你們看？要不要我順便拍戶口名簿、戶籍謄本、護照、身分證來證明我是真人而不是AI？！」接著表示她將一律封鎖「有那個時間哭夭的話，先去想想怎麼賺錢把自己的生活過好再說吧！」

網紅Doris怒斥蔡天鳳前夫，並直接開嗆酸民。(圖/截圖自IG)

事實上，前夫一家人在事件曝光後黑歷史遭到起底，前公公曾是警長綽號「球哥」，曾因為調查案件涉嫌性侵一名女子，遭到拘留調查最後自請離職，案件後續不了了之，至於鄺姓前夫則謊稱做黃金投資生意，取得價值500萬港幣（約台幣1967萬元）的黃金配飾後落跑，另外，31歲的前大伯雖然無刑事案件前科，但2019年因欠債被銀行追討，63歲的前婆婆已退休，但2016年向法院聲請破產，過去的種種與如今的兇殺案，令許多網友看到後直呼「根本是《寄生上流》現實版」、「真的太沒良心了」、「原來現實生活中真的有這種事」。