兩岸情勢緊張，國防部21日預告修正「全民防衛動員準備法」，並更名為「全民防衛動員法」，法案新增，未來在因應戰爭由總統發布全國動員令後，對「新聞從業人員實施必要管制」；另哄抬物價或是無正當理由囤積物資者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

國防部說明指出，為達成「動員準備階段」及「動員實施階段」任務目的，增訂動員實施階段組織與權責及任務、動員實施階段徵購、徵用及罰則等規定，並因應新增動員事項需求及保持各部會動員分工任務彈性，適時調整動員所需方案。

草案新增動員實施階段，總統為決定國家安全有關國防大政方針，或為因應國防重大緊急情勢，得依憲法為必要處置，並為因應國防需要發布緊急命令，規定動員事項，實施全國動員或局部動員。

而在動員實施階段，草案第33條新增，訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。各級政府機關得依指揮官之指示，優先使用傳播媒體與通訊設備，報導戰爭情勢及緊急應變相關資訊。

草案第60條增訂，動員實施時期，對各級政府已開始徵購、徵用、配給、配售的動員物資或固定設施，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，未遂犯罰之；若是員工犯有上述罪刑，企業連帶也要科以500萬元以下罰金。

此外，動員實施時期受徵用之人員或受徵用物資的操作人員，無故未依時向指定地點報到；或是不配合提供徵購、徵用物資或固定設施的必要資訊、文件，以及未經許可破壞、變更其狀態者，均處7年以下有期徒刑，得併科處以700萬元以下罰金，若是企業員工執行業務犯有上述之罪，企業也要連帶科以700萬元以下罰金。

草案第61條新增，針對動員時期不實訊息影響國安與社會安定，草案增訂動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具散播上述不實訊息，加重其刑至二分之一。