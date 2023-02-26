到南部不少人會去吃丹丹漢堡，一名網友認為南部好吃的東西很多，好奇問丹丹漢堡怎麼變成人人朝聖的名店，疑問激起網友熱烈討論，不少人大讚丹丹漢堡好吃得沒話說，也有人點出丹丹紅起來的關鍵在便宜實在，光價格就贏過麥當勞。

原PO近日於PTT八卦版指出，好吃的東西這麼多，但南部的小吃店似乎特別容易變成名店，尤其是丹丹漢堡，好奇問丹丹漢堡怎麼紅起來的？

貼文曝光，網友紛紛留言，「因為有不往北部發展的傲氣」、「不爽不要吃，少點人排隊我更開心」、「好吃到計程車司機都會問我要先去丹丹嗎？」、「無骨小雞塊配玉米濃湯 好好吃」、「雞腿堡真的頂」、「好好吃，好希望北部也有」、「如果有一天我搬到南部絕對是因為丹丹跟茶魔」。

留言中也有許多網友點到丹丹漢堡紅起來的關鍵，「跟其他速食店比口味不相上下，但是價錢卻便宜很多」、「價錢贏過麥當勞」「便宜CP值高啊」、「便宜好吃，同樣價錢我吃麥當勞還吃不飽」、「便宜美味又方便，台北完全找不到類似的」。