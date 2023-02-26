宣傳片中男女主角以玫瑰花名為媒介，隱晦卻又不失浪漫的告白橋段，浪漫到家。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

「花IN台北」2023台北玫瑰展3月1日登場，北市公園處在228連假期間特別規畫賞花活動，邀請大、小朋友一同來到玫瑰園「尋找玫好」，園區內超過800種玫瑰品種，只要來台北玫瑰園找到特定的品種玫瑰，就能參加抽獎，有機會帶走玫瑰盆栽。

2023台北玫瑰展展期自3月1日至3月31日，以「玫好幸福」為主題，希望在浪漫的玫瑰季中為民眾傳遞花的美好與幸福，公園處預先推出花現台北三部曲「剛好、遇見、幸福」宣傳影片，男女主角從三層崎花海各自記錄著這片土地的美好，再到士林官邸鬱金香展遇見對方，最後來到台北玫瑰園確定彼此心意，邁向幸福的開端，在玫瑰的襯托中更顯愛情的堅貞不渝。

公園處說，宣傳片中兩人以玫瑰花名為媒介，隱晦卻又不失浪漫的告白橋段，進一步闡釋台北玫瑰園成為情人約會勝地的緣由，最後牽手走進光之穹頂則象徵一同步入幸福的殿堂，其浪漫意涵不言而喻，搭配滿園攀爬枝頭的玫瑰花，對天下有情人綻放滿滿的祝福。

園區內超過800種玫瑰品種，邀請大家連假期間入園賞花時，多留意周遭玫瑰花的品種牌，3月10日前找到特定品種的玫瑰並拍照上傳至FB指定貼文，就有機會帶走小禮物，其中還有愛花人士不容錯過的玫瑰盆栽。

此外，將陸續推出「玫瑰園的幸福足跡」及白色情人節「真愛的玫好芬芳」等線上活動，只要在園區指定的地點拍照上傳並tag想一起度過情人節的對象，就有機會抽中Dior漫舞玫瑰淡香水等多項好禮，還有IG限定的玫好募集徵圖大賞活動，完成指定步驟就能參加抽獎帶走玫瑰項鍊別針，多重好禮民眾千萬別錯過囉。

除了賞花行程外，周邊的晴光商圈及婚紗攝影商業公會等逾25間特約店家也一同響應花展活動，紛紛推出花展專屬優惠，創造在地經濟產值，另外，周邊店家特地為台北玫瑰展設計的特色餐點，如這一鍋中山北殿推出的玫瑰花松板豬肉，將玫瑰形象帶入美食中，締造不同的用餐體驗；以及知名的晴光市場美食小雞星球雞蛋糕，玫瑰造型的雞蛋糕想必會受到大小朋友的喜愛。

公園處表示，今年特引入中山區在地婚攝產業，讓台北玫瑰園獨有的浪漫造景成為祝福新人的最佳婚紗拍攝點，打造「婚紗幸福產業鏈」；三月的每個例假日還有攤商進駐，讓民眾可以在賞花後，也能購買玫瑰花苗及玫瑰相關商品等，將玫瑰花的美好帶入生活。

公園處說明，台北玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，皆由工作人員悉心照護，誠摯歡迎民眾來賞花。另提醒玫瑰帶刺，民眾入園應避免進入花叢，同時為維護良好賞花環境，園區內禁止騎乘自行車及滑板車。展期間人潮較多，提醒民眾多加利用大眾運輸工具前往，透過捷運及市內公車都能方便抵達園區賞花，想了解更多台北玫瑰展資訊，可至台北玫瑰展活動官網查詢或上網搜尋花IN台北查詢。

交通指南：

＊即日起至116年5月花博美術園區將進行「臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建工程」，施工期間水晶情人橋與花之隧道將封閉禁止通行，造成不便敬請見諒。

1、搭乘捷運

(a)捷運圓山站1號出口，沿民族東路東行至新生公園即可抵達，步行約15分鐘。 (b)捷運中山國小站4號出口，沿新生北路三段北行即可抵達，步行約10分鐘。

2. 搭乘公車：

●新生公園站

685、市民小巴9(M9)、紅(R)50／停靠民族東路

●新生公園站(林安泰)

72、222、市民小巴9(M9)、紅(R)34(假日)／停靠松江路近濱江街

●吉林路底站

542、685、688、紅(R)57／停靠吉林路

●民族東路口

109、203、277、280(直)、542、606、612、685、敦化幹線／停靠民族東路

3.騎乘YouBike

捷運圓山站2號出口沿自行車專用道到新生濱江街口(東南側)站。