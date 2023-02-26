香港名媛蔡天鳳近日傳出被殘忍殺害，兇嫌正是前夫一家人，警方先是逮捕前夫父母與兄長，消息一出人神共憤。如今執法人員已於東浦逮捕涉案鄺姓前夫，以涉嫌謀殺罪移送法辦。如今她過世，巨額遺產將如何繼承，成為大眾所關心的焦點，一名大陸律師指出遺產分配的動向，坦言：「前夫一家將一無所獲。」

大律師陸偉雄表示，若一名女子突然身故後遺下大量遺產，而她並沒有就財產預先留下遺囑進行分配，便授權遺囑執行人處理所有資產，並按受益人順位名單作分配，遺囑執行人會向遺產承辦處發出「知會備忘」，要求所有位列受益人名單內的人士或不在表內人士主動申報，然後會制定一份初稿向遺產承辦處報備，順位分別為配偶、子女、父母、兄弟姊妹及其他受養人。

據了解，蔡天鳳離異後與譚仔太子爺共結連理，雙方已擺婚宴但並沒有註冊，因此現任配偶並無合法繼承財產的資格，但子女及受養人則可按順位分配，至於涉嫌謀殺的前夫及其父親料以英國《普通法》中非法取得遺產的原則，被剔除受益人名單。

蔡天鳳財產另一爭點，便是生前為節省房屋印花稅，出資買入加多利山嘉道理道117號單位，然後以前公公球叔的名義持有，如今她死後變相不能繼承其遺產名下物業，但陸偉雄指出遺產繼承人可入高等法院要求收回該房產，只要能夠舉證無論由出資、所有物業相關稅項以至管理費皆由死者支付，法院便可以裁定物業由蔡天鳳持有，最終前夫一家只會一無所得。