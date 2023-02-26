新北市消防局長黃德清因爆出婚外情，自覺影響市府形象，25日請辭獲准。新北市議員江怡臻表示，他是為新北救災救難的重要推手之一。（江怡臻提供）

新北市消防局長黃德清因爆出婚外情，自覺影響市府形象，25日請辭獲准。新北市議員江怡臻今表示，黃德清任職期間帶領消防相關同仁在第一線打拚，建立革命情感，包括新北市的OHCA患者康復出院率達10.71％等成績，是為新北救災救難的重要推手之一。

黃德清請辭下台，新北市政府今也火速布達，由消防局副局長李清安接任局長。江怡臻指出，黃德清辭職下台，希望後續消防工作在李清安局長任內不斷精進，守護市民生命安全。