新北市消防局長黃德清因爆出婚外情，自覺影響市府形象，25日請辭獲准。新北市議員江怡臻今表示，黃德清任職期間帶領消防相關同仁在第一線打拚，建立革命情感，包括新北市的OHCA患者康復出院率達10.71％等成績，是為新北救災救難的重要推手之一。
黃德清請辭下台，新北市政府今也火速布達，由消防局副局長李清安接任局長。江怡臻指出，黃德清辭職下台，希望後續消防工作在李清安局長任內不斷精進，守護市民生命安全。
新北市消防局長黃德清因爆出婚外情，自覺影響市府形象，25日請辭獲准。新北市議員江怡臻今表示，黃德清任職期間帶領消防相關同仁在第一線打拚，建立革命情感，包括新北市的OHCA患者康復出院率達10.71％等成績，是為新北救災救難的重要推手之一。
黃德清請辭下台，新北市政府今也火速布達，由消防局副局長李清安接任局長。江怡臻指出，黃德清辭職下台，希望後續消防工作在李清安局長任內不斷精進，守護市民生命安全。
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