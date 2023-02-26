台南市安南區農曆大年初三拾獲1隻大水牛，一度有白河區老農指認，確認非其所養，這頭年約4、5歲水牛經農業局7天公告後仍無人問津，目前收編至柳營區老牛的家飼養，取名「阿花」。

今年大年初三晚間，安南區民眾通報有頭水牛逛大街，拍照上傳網路找飼主，這頭水牛年約4、5歲，膝蓋以下偏白色、耳朵有白毛、沒有鼻環，有網友稱在安定區海寮部落即看到水牛沿馬路而行，看到人靠近還會奔走閃避，直到10多公里外的安南區疑似體力耗盡，才在路口休息。

擔心這頭水牛在路口造成交通問題，警方當時出動警車與交管人員，將牠牽回派出所，並提供飼料由警員排班餵養，警方笑稱是「春牛報喜」的好兆頭，事後通報農業局載走處理。

數日之後，白河區有農民通報走失1頭水牛，警方一度以為是安南區這隻拾獲水牛，但兩地距離50多公里，對水牛可出走如此遠的距離感到懷疑，該農民提出飼養水牛相關證明文件，說出的牛體特徵與拾獲水牛外型相符，農業局原已準備讓農民認領，但農民又在白河找到自己真正飼養的水牛。

安南區拾獲的水牛經過台南市農業局2月14日起公告7天，仍找無飼主，台南市農業局推測是養牛場飼主為注意而走失的牛，將牠收編取名「阿花」，安置在柳營區專門照顧退役老牛的農場「老牛的家」。該處為牛隻的「安養中心」，設立12年，已飼養4頭水牛、1頭黃牛，年齡皆是10歲以上的老牛。