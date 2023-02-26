英國王室5月6日將為國王查爾斯三世（King Charles III）舉行加冕典禮，傳出這場典禮將會有2項重大突破，包括在卡蜜拉塗抹聖油時，讓她前段婚姻中的5名孫子女為她舉布罩，英國未來國王、9歲的喬治王子也會有重要角色，消息人士透露，這些安排是為了向大眾展現，英國王室也是現代混合家庭。
英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）25日引述王室消息人士報導，查爾斯受加冕時，卡蜜拉也會被塗抹聖油，是加冕儀式中最神聖的環節，原本擁有公爵夫人、女公爵頭銜的貴族會在這個儀式中為她舉布罩，「不過王后說她不想要公爵夫人，她希望是她的孫子們。」
75歲的卡蜜拉（Camilla）與前夫鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）育有1子1女，長子湯姆（Tom Parker Bowles）有一名現年15歲的女兒蘿拉（Lola）、13歲兒子佛萊迪（Freddy），女兒蘿拉‧洛佩斯（Laura Lopes）有一名15歲女兒艾莉莎（Eliza）及一對13歲雙胞胎男孩路易斯及葛斯（Louis and Gus）。
報導指出，卡蜜拉與5名孫子女相當親密，休閒時經常在位於英格蘭威爾特郡（Wiltshire）的私人宅邸陪伴他們，新冠疫情期間，她也曾公開表達對孫子女的思念，「我真的非常想念孫子們，看不到孫子、無法擁抱他們，真的是非常奇怪的事。」
據悉查爾斯也相當疼愛卡蜜拉的孫子們，甚至曾為他們讀《哈利波特》。
卡蜜拉的5名孫子過去鮮少出現在公眾面前及媒體版面上，消息人士透露，這主要是出於對孫子們父母的尊重，卡蜜拉一直小心翼翼地避免讓孫子們成為目光燈焦點。
針對查爾斯與卡蜜拉的安排，知情人士形容是「美好的訊號及大膽的舉動」，「是國王、王后不害怕改變現狀、反映現代生活真實面貌的另一個例子，現代生活的核心要素包含混合家庭（blended family）。」混合家庭指的是涵蓋前段婚姻孩子所組成的家庭。
除了卡蜜拉的5名孫子，查爾斯、卡蜜拉、威廉及凱特都希望喬治王子在加冕儀式中擔綱正式角色，但同時又希望這項任務不會受到過度檢視，四人預計接下來幾周對此進行討論。
小喬治擔任重要角色同樣打破王室先例，過去2場加冕儀式中，年幼的未來君主都只能在場邊觀禮，例如1953年已故伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）加冕時，當時4歲的查爾斯在伊麗莎白王太后（The Queen Mother）的陪同下觀禮，沒有擔任任何正式角色。
王室歷史學家維克斯（Hugo Vickers）評論，比起由貴族執行儀式，讓前段婚姻的孩子參與儀式是相當溫馨的做法，展現了家族的包容性，並且加強了家族成員間的連結。
另外，他也認為讓喬治擔綱任務對未來傳遞了正確的象徵意義，讓喬治留下了永恆的記憶，他認為查爾斯的加冕儀式不同於以往，變得愈來愈有趣了。
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