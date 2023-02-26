中國人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝近日在金融支持橫琴、前海合作區建設政策文件發佈會演講時表示，下一步，將會同相關部門大力支持粵港澳大灣區的金融產業發展，為橫琴粵澳深度合作區和前海深港現代服務業合作區建設提供堅實的金融支撐。

根據全景網引述潘功勝指出，珠海橫琴、深圳前海是粵港澳合作發展的重要平台，加大金融支持橫琴和前海建設力道，對深化大陸與港澳合作、擴大金融業改革開放具有重要意義。

稍早經大陸國務院同意，人行聯合大陸銀保監會、證監會、外匯局和廣東省人民政府共同發佈了《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》和《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》。

潘功勝說，兩份文件按照「遠近結合、民生優先、循序漸進、防控風險」的概念，圍繞經濟高品質發展的需求，聚焦金融改革的重點領域，在兩地分別部署了六大方面30項金融改革創新工作。