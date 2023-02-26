彰化縣內現有大樓最高樓層為19樓，超過11層樓的建築物也超過30棟，今年彰化縣消防局次資3500萬元，採購全新的50米雲梯車。（彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真）

全新的50米雲梯車，目前配置在員林西區消防分隊，成為彰化唯二，未來將成為南彰化高樓救災的生力軍。（彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真）

消防局正積極訓練中，最快3月底或4月初可以上線。（彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣隨著時代進步，縣內大樓建案越來越多，2020年消防局追加預算編列採購50米雲梯車，投入彰化市高樓救災行列，是彰化唯一，今年縣府再編列預算採購另一部50米雲梯車，將配置在高樓激增的員林市，日前交車已進駐員林，正積極投入教育訓練，最快3月可上線。

彰化縣內現有大樓最高樓層為19樓，超過11層樓的建築物也超過30棟，今年彰化縣消防局斥資3500萬元，採購全新的50米雲梯車，目前配置在員林西區消防分隊，成為彰化唯二，未來將成為南彰化高樓救災的生力軍。

彰化縣消防局表示，原有的50米雲梯車已經老舊，2018年在追加預算採購全新雲梯車，全縣除了這部50米雲梯車以外，另外還有6部30米的雲梯車，分別在彰化東區、員林、鹿港、和美、溪湖、二林等消防分隊。

而過去彰化喬友大樓大火釀4死意外，彰化縣審計室決就點名，彰化縣每名消防員服務1791人，居各縣市最高，缺額達46人待補足；彰化縣6樓以上建築火警明顯增加，但田中、北斗地區未配備雲梯車，也要求縣府改善。

消防局指，今年採購1輛50米雲梯車，已經交車並配置在員林市，消防局正積極訓練中，最快3月底或4月初可以上線，另外今年將再增購1輛30米雲梯車，計畫配置在田中，自縣長王惠美上任後，已經編列上億元採購雲梯車。

消防局強調，彰化縣消防局為改善消防同仁出勤安全與制度，首創勤二休二制度，超勤津貼也是滿額，今年已編列增加30名預算員額， 預計3年內會再增加73個名額，來紓解人力不足問題。