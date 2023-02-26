WHAT A FINISH 🤯



Tatum gamewinner. Embiid full court shot that DID NOT count 😱 pic.twitter.com/JdIWE50oQy — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2023

整場比賽手感欠佳的塞爾提克明星前鋒塔圖，到了關鍵時刻還是要看他表演！塔圖26日比賽還剩2.2秒強行拔起投進三分外線，幫助塞爾提克110比107「準」絕殺地主七六人，除摘3連勝，也終止七六人5連勝，塔圖全場投17中7，含三分球投9中3，拿18分、13籃板及6助攻。

兩隊上半場呈現互有領先僵局，不過身為地主的七六人，仍靠明星中鋒恩比德半場貢獻20分、4籃板、3助攻與2火鍋，打完上半場取得56比50小幅領先，托必亞斯哈里斯半場也拿14分，塞爾提克則以傑倫布朗16分最高，史馬特10分。

七六人下半場開始就打出11比2小高潮，一度領先到15分，沒想到接下來傑倫布朗接管比賽，搭配懷特、荷福德的三分冷箭，塞爾提克不僅追上，更在末節取得10分超前，但七六人也再次追上，更靠恩比德最後10秒兩罰俱中追平。

暫停過後，托必亞斯哈里斯選擇故意犯規，畢竟還沒達到加罰狀態，塞爾提克再喊暫停，這次換成塔圖最後2.2秒投進打破僵局的三分外線，已經沒有暫停可用的七六人，只能趕緊發球進場，卻連出手機會都沒有，就宣告無奈吞下敗仗。

其實塞爾提克今天得分最高的是最近戴上黑面具出賽的傑倫布朗，他拿26分、4籃板及3助攻，懷特也替補拿下18分，荷福德15分，羅伯特威廉斯14分、8籃板，史馬特10分；七六人以恩比德41分最高，哈登也拿21分、8助攻與6籃板。