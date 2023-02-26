去醫院健康檢查嚇出一身冷汗，台大婦產科名醫施景中日前請假去照腸胃鏡，麻醉醒來準備穿好衣服離開時被護理師叫住，笑著告訴他「你要死了」，把施景中當場嚇傻。

施景中在臉書指出，近日上午請假去做腸胃鏡檢查，從麻醉中醒來後，馬上換好衣服準備離開，卻被護理師叫住，笑著對他說「你要死了。」施景中嚇一大跳「剛主治醫師不是跟我說沒事，只是有點發炎？」接著護理師拿出一串鑰匙在他眼前晃，施景中這才想起是剛剛麻醉時，鑰匙不小心掉在檢查床上，恍然大悟，原來護理師說的是「你鑰匙呢？」

對此，網友們也笑翻：「真的嚇死我了，我需要去收驚一下」、「這什麼驚魂對話啦」、「一開始看也緊張了一下！」、「預覽只看了前面幾句，心想台大的護理師都是狠角色，竟笑臉對施醫生說：你要死了」。

此外，施景中還分享，照腸胃鏡這天接到一名從東部轉來的孕婦，開刀下去意外發現臍帶打死結，最後小孩被他救回來，「放心，命不該絕的，吉人自有天相，小孩好得很。」