衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，一名年齡介在5到11歲的女童接種2劑BNT疫苗後，出現猛爆性心肌炎死亡，獲同年齡層最高救濟金額新台幣350萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）2月9日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議118案，僅10案核予救濟，分別為卡介苗1案，核予30萬元；莫德納疫苗3案，分別獲5000元至50萬元不等救濟金；AZ疫苗5案，各核予2萬元到25萬元不等金額；BNT疫苗1案，金額為350萬元。

這次獲最高救濟金額為350萬元，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，是桃園市一名年齡介在5到11歲的官姓女童。個案在接種疫苗後3天突發失去意識送醫，心臟超音波結果顯示心收縮功能下降，經診斷為猛爆性心肌炎。

病理解剖結果發現其心肌纖維全壁層呈現廣泛性淋巴球發炎細胞浸潤，但因心肌炎常見發生原因為病毒感染，而BNT疫苗屬mRNA疫苗，並不具致病力，不會造成感染症。

依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，與接種BNT疫苗後可能發生心肌炎的臨床表現並不相符，VICP審議結果為「無法確定與接種BNT疫苗關聯性」，依規定核予死亡給付救濟金350萬元，以及喪葬補助30萬元。

羅一鈞表示，從病理學的報告中看來，不完全符合疫苗接種後心肌炎典型的病理變化，但從時序上看來，不能完全排除，因女童接種2劑BNT，發生心肌炎機率比第1劑高。

國內統計，接種2劑BNT疫苗後，5到11歲年齡層心肌炎與心包膜炎的通報率，男童為每百萬劑4.5、女童則是每百萬劑4.8，與國際相近。

這次還有另名獲救濟個案值得注意，羅一鈞說明，台南市1名吳姓幼兒在5個月大時接種卡介苗，到了3歲因出現骨髓炎症狀就醫，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，與接種卡介苗相關，依相關規定，核予救濟金30萬元。（編輯：張雅淨）1120226