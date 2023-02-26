新北市樹林今年1月起，轄內出現雨衣大盜，1名39歲陳姓嫌犯接連犯下多起汽車「觸媒轉換器」竊案，犯案時皆身穿雨衣遮掩身形及容貌，警方經調閱上百支監視器後，昨（25）日終於在五股一處郊區工廠將他逮補到案，依竊盜罪嫌移送偵辦。

樹林警方自1月起，接獲至少7起報案，汽車車主稱車輛發出異常聲響，查看後發現「觸媒轉換器」遭竊，警方隨即成立專案小組展開調查，發現陳嫌犯案時都會趁天色灰暗且四處無人之際，鑽入車底行竊，不到20分鐘便得手，而且每次犯案都會穿著雨衣，企圖來遮掩自己的身形及容貌。

除此之外，陳嫌犯案後，還會不斷變換車輛並變造車牌來躲避查緝，警方經過1個多月調閱上百支監視器後，終於掌握陳嫌的藏匿位置，昨天在新北五股郊區的一處工廠將他查緝到案。

他遭逮後向警方坦承犯行，供稱因長期失業且負債上百萬元，因想到觸媒轉換器內含有鉑、銠、鈀等稀有金屬，變賣價值較高，所以鋌而走險，而且挑選下手目標時，還會選擇貨車或廂型車等底盤較高的車輛方便行竊。

陳嫌從犯案以來至少已經竊取7輛以上汽車的觸媒轉換器，得手後變賣給資源回收廠變現，每次可兌現14000元以上，粗估不法所得在10萬元左右，陳嫌被逮時所有款項皆已花用殆盡，警方訊後依竊盜罪嫌將他移送地檢署偵辦。

樹林分局呼籲，竊嫌多利用清晨及深夜犯案，籲請民眾隨時注意身邊可疑人事物，將車輛停放於燈光明亮且有監視器的位置，若發現任何可疑份子出沒，應即撥打110報案電話，以保財物安全，避免損失。