南投縣立委補選進入倒數，在本土劇《鳥來伯與十三姨》飾演鳥來嬤的演員吳敏，近日特別前往國民黨候選人林明溱的競選總部替他加油打氣，總部的婆婆媽媽們對此都相當興奮。
林明溱日前於臉書指出，當天總部的婆婆媽媽們看到鳥來嬤突然出現，馬上變成小粉絲，開心地搶著拍照、簽名，就連他的太太也不例外，加入追星行列。
林明溱透露，其實吳敏4年前就曾幫自己站台，她也很關心這次選舉，希望他能高票勝利、繼續為民喉舌，「明溱真的萬分感謝！」
南投縣立委補選進入倒數，在本土劇《鳥來伯與十三姨》飾演鳥來嬤的演員吳敏，近日特別前往國民黨候選人林明溱的競選總部替他加油打氣，總部的婆婆媽媽們對此都相當興奮。
林明溱日前於臉書指出，當天總部的婆婆媽媽們看到鳥來嬤突然出現，馬上變成小粉絲，開心地搶著拍照、簽名，就連他的太太也不例外，加入追星行列。
林明溱透露，其實吳敏4年前就曾幫自己站台，她也很關心這次選舉，希望他能高票勝利、繼續為民喉舌，「明溱真的萬分感謝！」
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