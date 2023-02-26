28歲香港時尚界名媛蔡天鳳遭肢解烹屍，警方昨(25日)將涉案的前夫一家全數逮捕，疑似肖想她死後直接拿走上億財產，對此憾事，蔡天鳳的夫家「譚仔」集團對港媒表示不便發表評論，不過據蔡天鳳的現任丈夫Chris友人透露，他深知愛妻疼愛小孩，承諾會照顧好妻子所有子女。

根據《巴士的報》報導，友人表示，蔡天鳳剛失蹤時，Chris原以為只是一般綁架案，歹徒只是求財，後來才發現並非如此，還曾傳訊說：「我立刻去救人！」，無奈結局殘酷，友人現在一直陪著Chris，看著他多次難過流下男兒淚，Chris還表示：「我會照顧好Abby留下的小朋友。」友人形容Chris是偉大的丈夫，其實從未在意蔡天鳳的過去。

蔡天鳳丈夫Chris待她和前夫2名小孩極好。(圖/蔡天鳳母 抖音)

從蔡天鳳媽媽抖音的照片來看，蔡天鳳多次帶前夫2名小孩，跟和Chris生的2名小孩見面，包括生日派對、聖誕派對等活動，相處非常融洽，先前Chris就和所有小孩到迪士尼樂園玩，還拍下快樂全家福。另一方面，蔡天鳳友人「豹太」也透露，蔡天鳳的兩任丈夫相處融洽，且兩家人常常聚會，譚家長輩也把小孩當作親孫來疼，如今卻發生憾事，令人唏噓不已。