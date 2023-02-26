「賭王千金」何超蓮與大陸男星竇驍交往三年多，但先前一段時間因鮮少在社群上曬恩愛而傳出情變消息，但情人節當天何超蓮發出兩人合影破除分手傳言，如今兩人被爆出四月將在峇厘島舉行世紀婚禮，且欲邀請上百位名人親友出席。

根據《星島頭條》報導，何超蓮與竇驍將在4月9日復活節期間，砸下港幣5000萬元（約台幣2億元）在峇里島舉行世紀婚禮，而該婚禮會邀請上百位名人參加，且為保護每個人的隱私都須經確認身分後才可進場，另外，何超蓮將會請好姊姊鄧紫棋、李蘊、JW王灝兒、Twins、薛凱琪等，明星好友前來擔任陪嫁團。

然而，何超蓮閨密也表示，自她的姊姊何超雲去年被另一半求婚後，竇驍就已向何超蓮求婚成功，兩人籌備婚禮將近1年，據悉婚禮場地，何超蓮和竇驍曾考慮過法國古堡、英國倫敦、葡萄牙等地，但他們最終選定峇里島，何超蓮更為了婚禮訂製上百萬港幣的手工婚紗，並搭配上千萬港幣的珠寶。

事實上，何超蓮曾經與歌手吳克群交往四年，最後男方以「不婚不生」、「不想耽誤對方」為理由分手，雖然之後也與多名男星傳出誹聞，但都遭何超蓮否認，直到2019年才認愛竇驍，兩人交往三年期間愛得高調，還一同參加實境節目，經常在社群媒體上放閃。