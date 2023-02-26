ChatGPT引發的資本盛宴還在持續上演，隨著全球科技巨頭爭相在人工智慧（AI）領域的佈局加速，人才搶奪的趨勢顯露。包還含大陸多個科技大廠的招聘網站，以「預訓練模型」、「NLP」（自然語言處理）、人工智慧演算法」等關鍵字搜索，發現阿里巴巴、騰訊、百度等都在近期發出大量與ChatGPT緊密相關職缺的招聘需求。

同時中小型科技企業也紛紛砸錢搶人，讓相關職缺開出薪資最低月入2萬元（人民幣，下同），最高甚至有人開出月薪10萬。

相同的「搶人」趨勢也在海外出現。儘管矽谷巨頭才剛剛宣佈一輪裁員潮，但隨著ChatGPT引發科技巨頭間激烈的角逐，讓Google、微軟等巨頭也正在加緊對AI相關人才的招攬。

隨著ChatGPT持續火熱，根據每日經濟新聞引述智聯招聘相關負責人表示，目前每個行業的企業在自動化、數位化和智慧化上水準都在不斷提升，迫切需求相應的技術人才，AI人才也是如此，預計（需求）還會保持快速增長，特別是高層級崗位更加明顯。

另外，相關職位的薪資也還有上升空間，預計會有更多企業為搶佔產業高地而高薪聘請「塔尖人才」，打造技術護城河。