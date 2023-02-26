大陸國台辦旗下「中國台灣網」近日報導，2月23日至3月2日，高雄市鳳山區誠意里里長劉啟芳帶隊，由高雄市左營區、三民區、鳳山區、燕巢區等區的里長、發展協會理事長、里民及市民代表會代表等52人組成的高雄里長暨基層社團參訪團，到北京參加基層社區交流活動。該網稱，「這是新冠疫情防控進入新階段後，北京市迎來的第一個台灣民眾來京參訪團」。

報導指出，參訪團分為西城和丰台兩個分團，圍繞京台兩地基層治理、社區建設、家居養老等主題，參訪北京歷史文化名城保護、中軸線、中華老字號等。

西城區分團23日中午首先抵達北京首都機場；參訪團遊覽參觀北海公園並欣賞京劇選段《貴妃醉酒》、《梨花頌》等文藝演出。接下來，該團還將至故宮、大興機場等地參訪，並到什剎海街道興華社區、牛街街道春風社區與社區居民進行交流。

據悉，2月25日晚，丰台區分團也將抵達北京，除到社區交流外，還將安排以中軸線、文化線、科技線、雙奧線為主題的各類參訪活動。