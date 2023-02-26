想到香港讀書嗎？香港科技大學搶台灣優秀學生，學測總成績達頂標才具報考資格，但也提供4年最高達320萬元（台幣）獎學金；如果想讀香港理工大學，學測成績排全國前3％，第一年約60萬元學費全免；進香港教育大學就讀，畢業後可立即成為香港的國中或國小教師。

由旺旺中時媒體集團舉辦的2023大學暨技職校院多元入學博覽會，北區部分今天在台大綜合體育館舉行，擠進不少家長和學生來參加。其中，香港科技大學、 香港理工學院及香港教育大學提供台灣學生不一樣的升學選擇。

香港科技大學招生及外展組主任盧嘉麒表示，這幾年香港社會雖然有點動盪，但他們在招國際生上，仍不受影響。香港科技大學現在有200多名台灣學生，學校希望招收更多台灣的優秀學生。

香港科技大學在2023年QS世界大學排名第40名，是相當出色的學校，因此以招收台灣頂尖生為目標。盧嘉麒表示，在台灣學測總成績達頂標的學生具有報考香港科大的資格，在學期間學校提供宿舍，學生不用為住宿問題所困擾；如果成績出色，可以4年拿到320萬元獎學金，相當於學費全免。

而香港理工大學在QS的是界大學排名第65名，也是相當不錯的大學。在香港理工大學就讀，每年學費約59.2萬元、生活費20.8萬元，宿舍費約5.4萬元，一年要花85萬元。

不過台灣學生如果學測總成績排前5％來讀香港理工大學，學費減半；如果學測成績排前3％，學費全免。香港理工大學表示，台灣頂尖的學生來就學，學費全免，相當於少了7成的費用，相當划得來。

香港教育大學則專門培養香港當地國中、國小師資，要求台灣學生在學測中英文成績達頂標及其他3科（包括國文）達均標或以上成績，始具報考資格。

香港大學環球事務處經理何靜說，香港教育大學5年制學程，讀完就具有當地國中或國小教師資格，而且保證有工作，但如果不願當教師也可以，並沒有強制性的義務。在香港當老師，每個月薪資超過12萬元台幣，相當優渥。台灣學生從香港教育大學畢業後，如不想在香港教書，回到台灣可去國際學校任教，相當搶手。