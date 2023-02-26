距離南投立委補選只剩一周，民進黨今天指控國民黨候選人林明溱疑似違法要求選務人員發抹黑文宣，林明溱反駁對此事完全不知情。民進黨副祕書長黃建嘉批評林明溱刻意切割、甩鍋給選務人員，「裝不認識」。

南投縣議員沈夙崢今天提供一段影片，畫面中有位中年婦女帶著投票通知單挨家挨戶的投遞，將投票通知單夾帶抹黑蔡培慧的文宣一同放在民眾家中。指控有選務人員在發送時附上攻擊蔡培慧、宣傳林明溱政績的文宣。已經明顯違反「行政中立」原則，也有違反選罷法的疑慮。

對此，林明溱陣營反駁，強調他對此事「都不知道」，民進黨副祕書長黃建嘉指出，選務人員都非常認真、辛苦，不會無故在發送選舉公報、選舉通知單時夾帶林明溱陣營攻擊蔡培慧的文宣。

因此，他認為，合理推測是林明溱陣營強迫選務人員，抑或是以其他利誘方式要求選務人員聽林明溱指揮。對這次「行政不中立」的風波，他請林明溱不要甩鍋，要向社會大眾好好說明。

為林明溱選情助攻，新北市長侯友宜今天也合體林明溱掃街拜票，黃建嘉表示，侯友宜說林明溱「在乎兒少福利」，但林明溱擔任縣長任內拒絕給代理老師全年年薪，還拒絕出20萬的縣府配合款來建設南投的國小，南投人都非常清楚。

對於侯友宜說林明溱「腳踏實地」，他說，林明溱處理垃圾的方式，就是把垃圾全部堆放在一起，才會讓南投有不少「垃圾山」的惡象。他反問侯友宜，認同林明溱這樣「好好做事」嗎？