張信哲昨小巨蛋演唱會後慶功受訪。（粘耿豪攝）

張信哲昨（25日）完成「未來式2.0」演唱會，會後慶功除了公布接下來將赴大陸、新加坡及美加等地開唱，也提到他唱了35年，過去曾碰過失聲狀況，還因胃食道逆流灼傷聲帶動過手術，「那次真的很嚴重，醫生都沒辦法保證開刀後能不能恢復，那次第1次有退休打算，還好手術很成功」，此後他每次巡演場次都盡量不要排太密集，希望讓嗓子獲得充分休息的時間，以最好狀態開唱。

昨晚演出結束，張信哲坦言不參與慶功宴，因他今天必須馬不停蹄搭機上工，雖然很累仍賣力完成既定工作；好奇此次攻蛋，為何將經典曲〈愛如潮水〉放第1首，他笑回：「大家會覺得這首歌放安可或是特別位置，但開場其實是最重要的，我常常遇到尷尬狀況，不管問大家要唱什麼、點什麼，一定都是〈愛如潮水〉，又要遲到、早退，又要點歌，這麼難伺候的歌迷，我就放第一首唱。」

張信哲也提到昨現場上萬歌迷情緒似乎過於冷靜，幽默表示：「我在後台還跟工作人員說『怎麼場內一點聲音都沒有』，場燈暗了還是沒聲音，是怎麼回事，一開始真的有點被打擊到，大家太禮貌了。」他對於這次演出自評95分，「我盡力了，給自己5分進步空間」。演唱會贊助商昨現場贈送為麥克風打造的專屬登機箱，給張信哲巨星般的呵護。