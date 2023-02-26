西非國家奈及利亞（Nigeria）昨日舉辦總統大選，但因投票當天出現混亂被迫延遲1天，計票工作目前仍在繼續，最終結果最快28日公布。

根據BBC報導，選舉主任雅古布（Mahmood Yakubu）25日為投票延誤道歉，並稱武裝分子襲擊南部一些投票站，還把驗證選民卡的機器運走，巴耶爾薩（Bayelsa）141個票站的投票推遲到26日舉行。

包括奈及利亞最大城市拉各斯（Lagos）在內的地區出現多起暴力事件及投票箱被搶的情況，有選民控訴被襲擊還被趕出投票站。其他地方也傳出有人被威脅投給特定候選人或離開票站。另據路透社報導，有些地方因選務人員遲到，導致投票延遲，各地投票站大排長龍。

現任總統布哈里（Muhammadu Buhari）任期到5月29日，BBC形容這是奈及利亞自1999年以來最激烈的選舉。本次選舉9300多萬人登記投票，全國共有17.6萬個投票所。有18人競選總統，聲勢領先的有3人，為全體進步大會黨（All Progressives Congress，APC）的提努布（Bola Ahmed Tinubu）、人民民主黨（People's Democratic Party，PDP）的阿布巴卡（Atiku Abubakar），以及工黨的歐比（Peter Obi）。